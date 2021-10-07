Кто первыми в Азербайджане получили третью дозу вакцины от COVID-19? - отвечает минздрав
В Азербайджане бустерной дозой (третья доза) вакцины от коронавируса первыми вакцинировались работники здравоохранения и лица старше 60 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом замминистра здравоохранения Виктор Гасымов заявил на слушаниях парламентского комитета по здравоохранению в связи с текущей ситуацией в стране по СOVID-19, вакцинации и принимаемым мерам.
По его словам, завтра будет рассмотрен вопрос расширения применения бустерной дозы: "Наверное, к ней будут привлечены и другие возрастные категории. До сегодняшнего дня число повторно заразившихся после вакцинации составляет 1,34%, то есть используемая в Азербайджане вакцина очень эффективна".
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