Кто первыми в Азербайджане получили третью дозу вакцины от COVID-19?

В Азербайджане бустерной дозой (третья доза) вакцины от коронавируса первыми вакцинировались работники здравоохранения и лица старше 60 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом замминистра здравоохранения Виктор Гасымов заявил на слушаниях парламентского комитета по здравоохранению в связи с текущей ситуацией в стране по СOVID-19, вакцинации и принимаемым мерам.

По его словам, завтра будет рассмотрен вопрос расширения применения бустерной дозы: "Наверное, к ней будут привлечены и другие возрастные категории. До сегодняшнего дня число повторно заразившихся после вакцинации составляет 1,34%, то есть используемая в Азербайджане вакцина очень эффективна".