В Азербайджане выявлено еще 1013 случаев заражения коронавирусом, 1244 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

14 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 489 226 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 469 665 человек вылечились, 6625 скончались, число активных больных - 12 936.

За прошедшие сутки проведено 10 853 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4 923 009 тестов.