Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 42 746 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 13 173, вторую дозу получили 29 573 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 8 884 266, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 850 515, вторую дозу получил 4 033 751 человек.