Группе лиц с инвалидностью предоставлены квартиры в бакинском поселке - ФОТО
Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило группе лиц с инвалидностью по зрению жилье в поселке Рамана Сабунчинского района Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии вручения документов на квартиры приняли участие председатель Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов и председатель Азербайджанского общества инвалидов по зрению Самъяр Абдуллаев.
Глава Агентства отметил, что в стране из года в год расширяются меры социальной поддержки представителей уязвимых слоев населения, включая лиц с инвалидностью по зрению. Ведется последовательная работа в направлении улучшения их соцобеспечения, реабилитации и благосостояния. Инвалидам по зрению назначаются пенсии или пособия по инвалидности, а лицам с инвалидностью первой группы выплачивается ежемесячная пенсия Президента. Для этих лиц также предусмотрен ряд льгот и привилегий.
Было отмечено, что в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева Региональные информационные центры, созданные в отдельных регионах страны (Нахчыван, Гянджа и Евлах), создаются возможности для инвалидов по зрению и слабовидящих обрести навыки использования информационно-коммуникационных технологий. На основании заказов министерства реализуются проекты по обеспечению инвалидов по зрению социально-реабилитационными услугами.
Также было подчеркнуто, что в стране (наряду с семьями шехидов и инвалидами войны) обеспечиваются жильем и другие представители уязвимых групп, в том числе инвалиды по зрению. В рамках продолжения этой работы в Наримановском районе Баку для них было построено 132-квартирное жилое здание.
В 2021 году 70 инвалидов по зрению были обеспечены квартирами.
Они отметили, что всегда чувствовали заботу государства, были охвачены мерами социальной поддержки. Инвалиды по зрению выразили признательность за предоставленные квартиры.
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