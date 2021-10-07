https://news.day.az/society/1388981.html В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение магнитудой 3,2 произошло в 18:12 по местному времени в Каспийском море.
Очаг землетрясения залегал на глубине 62 км.
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