После войны на свет появились 102 ребенка шехидов

"Большинство сотрудников Фонда "YAŞAT" - дети шехидов и участники войны. Они лучше знают проблемы членов семей шехидов".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на мероприятии "Каждый стал героем", посвященном детям - шехидам Отечественной войны, заявил глава Фонда "YAŞAT" Эльвин Гусейнов.

По его словам, во время Первой Карабахской войны мы потеряли 20 процентов земли, но 80 процентов были возвращены ценою крови шехидов:

"Сегодня благодаря нашим шехидам наша территориальная целостность восстановлена. Одним из направлений деятельности фонда является образование. Придет время, когда сын шехида будет занимать какой-то пост, мы будем гордиться тем, что его поддержали. После войны родились 102 ребенка шехидов. Они никогда не увидят своих отцов, но все они - память о погибших на войне".