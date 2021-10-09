Завтра в Баку будет дождливо

Обнародована погода на завтра на территории Азербайджана.

Об этом сообщили Day.Az в МЭПР, 10 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

В некоторых частях полуострова утром и вечером возможны дожди, будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-12° тепла, днем - 16-18° тепла. В Баку ночью будет 10-12° тепла, днем - 16-18° тепла. Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

10 октября в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако вечером в некоторых восточных районах возможны дожди. Утром местами будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13° тепла, днем 16-20° тепла, в горах ночью 4-6° тепла, днем 11-13° тепла.