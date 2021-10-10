Современная инфраструктура, удобные вольеры, редкие животные

Сегодня Азербайджан входит в число самых прогрессивных и стремительно развивающихся стран мира, что является результатом дальновидной социально-экономической политики Президента Ильхама Алиева. Одним из ключевых приоритетов в этой связи можно назвать диверсификацию экономики. Благодаря успешной реализации государственных программ, распоряжений и указов, подписанных Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан обновляет инфраструктуру, в стране реализуются экономические реформы, ведущие к инновационному развитию.

Нет такого региона в Азербайджане, который бы не переживал новый период развития. В малых районах и больших городах осуществляются инфраструктурные проекты, модернизируется каждое село и поселок. Крупнейший промышленный, научный и культурный центр всего региона, столица нашей Родины - город Баку - развивается день ото дня и входит в число самых красивых городов мира. Баку выглядит очаровательно в чувственном сочетании старины и современности, что придает ему особый колорит.

Баку изобилует древними памятниками. Крепость Ичеришехер, включенная в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, является жемчужиной нашей столицы. Список достопримечательностей на этом не заканчивается - Дворец Ширваншахов, Девичья башня, древний храм огнепоклонников Атешгях и др. привлекают внимание каждого гостя нашей страны. Наряду с историческими архитектурными зданиями появились новые символы современного Баку. Особый шарм столице придает комплекс "Flame Towers", концертный комплекс "Crystal Hall" и многие другие.

Масштабные реконструкционные работы в Бакинском зоологическом парке

Бакинский зоологический парк также добавляет красок столице. 7 октября состоялось открытие парка, реконструированного по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой. В открытии приняли участие Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Первый в Баку зоопарк был открыт в 1928 году на территории парка Низами в Хатаинском районе. А в 1958 году на территории Баила стал функционировать новый зоопарк. В 1985 году после оползня зоопарк был переведен из Баила на нынешнюю территорию. Раньше территория зоопарка была неотремонтированной, а места содержания животных находились в непригодном состоянии.

По инициативе Лейлы Алиевой были проведены широкомасштабные работы по реконструкции. В результате работ по капитальной реконструкции, которые продолжались почти 4 года, Бакинский зоологический парк был доведен до самого современного уровня.

После реконструкции комплекс зоопарка стал комфортным и интересным местом для посетителей, его общая площадь увеличилась почти вдвое и доведена до 4,25 га. Здесь построены более удобные вольеры, акватеррариум, контактный зоопарк, созданы искусственное озеро и бассейны, ветеринарная клиника. Вольеры, где содержатся животные, обустроены с учетом специфических нужд каждого вида, их площадь значительно увеличена.

Посетители зоопарка могут ознакомиться с представителями животного мира, в частности, редкой фауной Азербайджана. С точки зрения естественной популяции и реинтродукции видов, находящихся в "Красной книге", здесь созданы благоприятные условия для разведения животных. Бакинский зоопарк стал домом для исчезающих и редких видов животных. Среди них можно перечислить не только таких животных как благородных оленей, джейранов, красных волков, но и хищных птиц - беркут, тетерев, орёл, фазан, султанка и др. В настоящее время общее число видов животных в зоопарке составляет 125, а видов, внесенных в Красную книгу, - 22.

Зоопарк играет важную роль в создании, поддержании и увеличении генофонда редких и исчезающих видов животных. Помимо этого, в Бакинском зоопарке имеются животные, характерные для разных климатических зон мира. Список довольно обширен: здесь водятся африканский лев, африканский страус, амурский тигр, ягуар, леопард, красный волк, арктический волк, шетлендский пони, европейская косуля, павиан, ящерица, енот, египетская летучая собака, гребнистый крокодил и др. виды.

Бакинский зоопарк - это не только место для развлечений, но и своего рода научно-образовательное учреждение. В частности, в зоопарке предполагаются разнообразные тематические экскурсии по экспозиции зоопарка. Научные сотрудники зоопарка расскажут юным посетителям (и не только) интересные лекции, связанные с биологией и другими предметами. Так что торопитесь насладиться красотами реконструированного Бакинского зоопарка, получить новые впечатления и положительные эмоции!

Абдул Керимханов

главный редактор Day.Az