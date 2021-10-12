Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный южный ветер днем временами будет усиливаться, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16, днем - 20-23 градуса тепла, в Баку ночью - 14-16, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 763 до 759 мм ртутного столба, относительная влажность составит ​​60-70 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможен дождь, в отдельных местах туман. Ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью - 11-16, днем - 19-24 градуса тепла, в горах ночью - 2-6, днем - 7-12 градусов тепла.