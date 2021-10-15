График телеуроков на 15 октября

Объявлено расписание телеуроков для школьников на 15 октября в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке Министерства образования АР,

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

Телетрансляцию можно посмотреть с 10:00 до 18:00 на YouTube-канале ведомства, в аккаунте видеоуроков в Facebook.