В Азербайджане некоторым подросткам рекомендовали вакцинироваться
Вакцинация от коронавируса в большей степени рекомендована подросткам со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями, сказал Trend главный инфекционист минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов, передает Day.Az.
По его словам, вакцинация подростков с хроническими заболеваниями дает возможность избежать осложнений после инфицирования COVID-19.
"Вакцинация подростков - добровольный процесс, и она проводится с согласия обоих родителей. Если у подростков есть хронические заболевания, то родители должны быть заинтересованы в их вакцинации", - сказал Эйвазов.
Отметим, что вакцинация подростков проводится в Бакинском оздоровительном центре только при наличии направления врача и с согласия обоих родителей.
В соответствии с решением Научно - медицинского совета минздрава Азербайджана, на прошлой неделе стартовала вакцинация от коронавируса подростков 12-18 лет препаратом mRNT Pfizer (Comirnaty).
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