Пожар в жилом доме в Сумгайыте: жильцы эвакуированы

В Сумгайыте в пятиэтажном жилом доме произошел пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

На площади 16 кв. м сгорели воспламеняющиеся конструкции квартиры общей площадью 50 кв. м, расположенной на пятом этаже.

От высокой температуры расплавились 7 кв. м потолка из ламбрина и пластиковая дверь. Остальная часть квартиры защищена от огня.

Пожарные эвакуировали 15 жильцов дома из-за задымления в безопасное место.