https://news.day.az/society/1391931.html Пожар в жилом доме в Сумгайыте: жильцы эвакуированы
Пожар в жилом доме в Сумгайыте: жильцы эвакуированы
В Сумгайыте в пятиэтажном жилом доме произошел пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.
На площади 16 кв. м сгорели воспламеняющиеся конструкции квартиры общей площадью 50 кв. м, расположенной на пятом этаже.
От высокой температуры расплавились 7 кв. м потолка из ламбрина и пластиковая дверь. Остальная часть квартиры защищена от огня.
Пожарные эвакуировали 15 жильцов дома из-за задымления в безопасное место.
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