Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, инцидент произошел 14 октября.

Прапорщик Мамедов Намин Руслан оглу во время отпуска совершил суицид в своем доме.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.