https://news.day.az/society/1392016.html Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, инцидент произошел 14 октября.
Прапорщик Мамедов Намин Руслан оглу во время отпуска совершил суицид в своем доме.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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