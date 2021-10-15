В Азербайджане будет расширяться перечень медуслуг по ОМС

В Азербайджане будет расширяться перечень медицинских услуг, оказываемых в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказал председатель парламентского комитета здравоохранения Ахлиман Амирасланов.

По его словам, внедрение ОМС в стране пришлось на начало пандемии коронавируса, что вызвало ряд проблем в течении данного процесса.

"В пакет медуслуг включено свыше двух тысяч услуг, и этот перечень постепенно будет расширяться. Здесь все вопросы связаны с возможностями бюджета. По мере роста возможностей бюджета будет увеличено и число оказываемых услуг", - сказал Амирасланов.