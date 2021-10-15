В Азербайджане назван срок трудоустройства в рамках программы занятости
Процесс трудоустройства соискателей в рамках программы занятости занимает от шести до девяти месяцев. Этот период в 2021 году сократился по сравнению с прошлым годом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли в рамках онлайн-проекта Sosial saat ("Социальный час").
По его словам, после постановки на учет безработного гражданина в качестве соискателя проводится оценка возможностей его занятости и готовится индивидуальная программа.
"Эта программа - своеобразная дорожная карта по обеспечению занятости. В ее рамках используются одно или несколько направлений из 23. В числе этих направлений - самозанятость.
Если при разработке индивидуальной программы в соответствии с результатами оценки возможностей занятости в качестве целесообразного направления указывается самозанятость, то определяется соответствие гражданина установленным критериям самозанятости, и с этого момента начинается соответствующий процесс", - сказал Аббасбейли.
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