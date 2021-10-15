https://news.day.az/society/1392147.html В Азербайджане выявлено еще 1850 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1850 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1850 случаев заражения коронавирусом, 735 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
14 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 498 630 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 476 964 человека вылечились, 6 734 скончались, число активных больных - 14932.
За прошедшие сутки проведено 11 346 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 000 973 теста.
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