Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 31 417 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 12 346, вторую дозу получили 19 071 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9 138 351, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 942 003, вторую дозу получили 4 196 348 человек.