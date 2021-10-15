https://news.day.az/society/1392184.html Среди новорожденных в Азербайджане есть заразившиеся коронавирусом - Заявление Минздрава
Среди новорожденных в Азербайджане есть заразившиеся коронавирусом - Заявление Минздрава
"В нашей стране среди новорожденных есть заразившиеся коронавирусом".
Как сообщает Day.Az, об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения Эркин Рагимов в своем выступлении на тему "Болезни, встречающиеся у новорожденных".
Он отметил, что заразившиеся коронавирусом и тяжело переносящие заболевание есть во всех возрастных группах, в том числе и в младшей возрастной группе.
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