Среди новорожденных в Азербайджане есть заразившиеся коронавирусом

"В нашей стране среди новорожденных есть заразившиеся коронавирусом".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения Эркин Рагимов в своем выступлении на тему "Болезни, встречающиеся у новорожденных".

Он отметил, что заразившиеся коронавирусом и тяжело переносящие заболевание есть во всех возрастных группах, в том числе и в младшей возрастной группе.