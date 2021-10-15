В рамках проекта «Богатые бассейны» в Куру выпущены мальки осетровых

15 октября при совместной организации Общественного объединения IDEA и Министерства экологии и природных ресурсов состоялась церемония выпуска в воду мальков осетровых в рамках проекта "Богатые бассейны", направленного на защиту и восстановление биологических ресурсов внутренних водных бассейнов Азербайджана.

В ходе мероприятия с участием официальных лиц Министерства экологии и природных ресурсов и Общественного объединения IDEA, волонтеров, школьников в реку Кура было выпущено 10 тысяч мальков осетровых рыб, а также на территории завода была проведена акция по посадке деревьев.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе министерства, передает Day.Az.

Как известно, в последние десятилетия популяции редких видов рыб в Каспийском море находятся под угрозой исчезновения в результате негативного антропогенного воздействия, загрязнения, контрабанды и чрезмерного лова.

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой общественное объединение IDEA, Министерство экологии и природных ресурсов, Фонда голубого моря Великобритании (BLUE) осуществляют совместные мероприятия по охране и восстановлению популяции редких видов рыб и информированию общественности.

Проект "Богатые бассейны" направлен на увеличение естественной популяции видов рыб, уменьшение загрязнения внутренних вод в бассейнах, реализацию мер по развитию рыболовства в законном и цивильном порядке. В рамках проекта, стартовавшего в мае прошлого года, на сегодняшний день в водохранилища выпущено более 3 миллионов мальков различных видов рыб.