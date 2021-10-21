В рамках проекта "Наш двор" в Баку благоустроен очередной двор

В рамках проекта "Наш двор", реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, сдан в пользование жителей очередной обновленный двор.

Как сообщили Day.Az в четверг в Исполнительной власти города Баку, обновленный двор охватывает жилые здания, расположенные по адресу: Насиминский район, улица Гусейна Сеидзаде, 1 и 2а, где проживает около 1600 человек.

Основная цель проекта "Наш двор" - благоустроить бакинские дворы, восстановить зеленые насаждения, составляющие основу городской экологии, создать безопасные и комфортные условия для проживания жителей.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены возможности для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья; в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективного досуга молодежи и формирования привычки регулярно заниматься спортом установлены различные спортивные сооружения, построены футбольная, баскетбольная площадки, а также детские игровые площадки. На территории двора установлены пять беседок, скамейки, контейнеры для отходов.

С учетом пожеланий жителей во дворе установлены новые осветительные столбы, а в подъездах - новые лифты, полностью отремонтированы фасад, крыши и подъезды зданий. На территории дополнительно посажены 80 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью 1000 квадратных метров.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба предоставлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах столицы.