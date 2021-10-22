Шокирующие кадры молодого человека, ставшего жертвой наркотиков

Еще один молодой человек стал жертвой употребления наркотиков, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az.

Видео об этом появилось в социальных сетях.

Оно было снято на улице Алибека Гусейнзаде в Насиминском районе города Баку, парень находился под воздействием метамфетамина ("пати").