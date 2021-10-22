https://news.day.az/society/1394640.html Шокирующие кадры молодого человека, ставшего жертвой наркотиков - ВИДЕО
Шокирующие кадры молодого человека, ставшего жертвой наркотиков - ВИДЕО
Еще один молодой человек стал жертвой употребления наркотиков, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az.
Видео об этом появилось в социальных сетях.
Оно было снято на улице Алибека Гусейнзаде в Насиминском районе города Баку, парень находился под воздействием метамфетамина ("пати").
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