Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода без осадков, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-14, днем - 18-21, в Баку ночью - 12-14, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность - ​​60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, ночью и утром местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем - 16-21, в горах ночью - 0-5, днем - 5-10 градусов тепла.