В Баку произошла поножовщина между соседями

В поселке Бильгя Сабунчинского района Баку произошла поножовщина, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Асеф Ахмедов (1962 г.р.) подрался с соседом, имя которого пока не разглашается.

В ходе потасовки А.Ахмедов был избит, после чего ему нанесли ножевое ранение.

По данному факту ведется расследование.