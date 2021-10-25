https://news.day.az/society/1395399.html В Баку произошла поножовщина между соседями
В Баку произошла поножовщина между соседями
В поселке Бильгя Сабунчинского района Баку произошла поножовщина, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Асеф Ахмедов (1962 г.р.) подрался с соседом, имя которого пока не разглашается.
В ходе потасовки А.Ахмедов был избит, после чего ему нанесли ножевое ранение.
По данному факту ведется расследование.
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