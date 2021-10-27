Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 28 октября.

Как сообщили Day.Az в МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ближе к вечеру местами на полуострове возможны кратковременные дожди, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-10° тепла, днем 13-15° тепла, в Баку ночью 7-9° тепла, днем 13-15° тепла.

Атмосферное давление понизится с 772 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 12-16° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° тепла.