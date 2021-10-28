Завтра в Баку будет дождливо и ветрено

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, утром и вечером местами прогнозируются дожди, северо-восточный ветер, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 9-11, днем -14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 до 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра вечером в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горах - снег, ночью и утром местами прогнозируется туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 13-18 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 мороза, днем - 0-4 градуса тепла.