ГЭЦ о возможностях для лиц, набравших ниже 300 баллов

Лица, набравшие ниже 300 баллов и не сумевшие поступить по специальностям, на которые хотели, будут иметь больше возможностей для выбора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что в III группу будет добавлено 1 300 плановых мест: "Кроме того, уровень сложности предмета географии у абитуриентов, желающих поступить на специальности "Регионоведение" и "Международные отношения", будет одинаковым со II группой. В алгоритме подсчета баллов никаких изменений не будет, коэффициенты предметов тоже останутся неизменными.