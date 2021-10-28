В этом году в Гёкчае не будет проводиться праздник граната, сказал в четверг Trend первый заместитель главы Исполнительной власти Гёкчайского района Икрам Велиев, передает Day.Az.

По его словам, для проведения мероприятия было сделано обращение в соответствующие структуры: "В этом году праздник не будет проводиться из-за пандемии. Ежегодно собиралось около 40 тысяч человек. В настоящее время уровень заражаемости высокий, поэтому мероприятие отменено".

Напомним, что в последний раз праздник граната в Гёкчае был проведен 9 ноября 2019 года в День государственного флага.