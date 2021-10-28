https://news.day.az/society/1397031.html Улучшено водоснабжение для семей шехидов и ветеранов войны - ОАО «Азерсу» - ФОТО
Улучшено водоснабжение для семей шехидов и ветеранов войны - ОАО «Азерсу» - ФОТО
ОАО "Азерсу" с начала года улучшило водоснабжение 769 семей, в том числе 457 семей шехидов и 312 - участников войны, передает в четверг Trend со ссылкой на ОАО, передает Day.Az.
В рамках проектов, реализуемых за счет внутренних ресурсов, ОАО для улучшения водоснабжения семей шехидов и участников Отечественной войны проложило водные линии общей протяженностью 51 километр.
В частных домах близ водных линий, проложенных для семей шехидов и ветеранов войны, установлены водяные счетчики и обеспечено бесперебойное водоснабжение.
Также за прошедший период для домов семей шехидов и ветеранов войны были проложены канализационные линии протяженностью три километра.
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