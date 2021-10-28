Улучшено водоснабжение для семей шехидов и ветеранов войны

ОАО "Азерсу" с начала года улучшило водоснабжение 769 семей, в том числе 457 семей шехидов и 312 - участников войны, передает в четверг Trend со ссылкой на ОАО, передает Day.Az.

В рамках проектов, реализуемых за счет внутренних ресурсов, ОАО для улучшения водоснабжения семей шехидов и участников Отечественной войны проложило водные линии общей протяженностью 51 километр.

В частных домах близ водных линий, проложенных для семей шехидов и ветеранов войны, установлены водяные счетчики и обеспечено бесперебойное водоснабжение.

Также за прошедший период для домов семей шехидов и ветеранов войны были проложены канализационные линии протяженностью три километра.