Ожидается нестабильная погода с дождями и снегом

На территории республики ожидается нестабильная погода.

Как сообщили Day.Az в МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 29 октября до второй половины дня 30 октября, а также с вечера 31 октября до утра 1 ноября ожидаются дожди.

В районах Азербайджана с вечера 29 октября до второй половины дня 30 октября, а также с вечера 31 октября до утра 1 ноября ожидаются дожди, местами ливни, в горных районах снег. Возможно повышение уровня воды в реках, кратковременные паводки в реках Лянкяран-Астаринской зоны.