https://news.day.az/society/1397037.html Ожидается нестабильная погода с дождями и снегом - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ожидается нестабильная погода с дождями и снегом - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На территории республики ожидается нестабильная погода.
Как сообщили Day.Az в МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 29 октября до второй половины дня 30 октября, а также с вечера 31 октября до утра 1 ноября ожидаются дожди.
В районах Азербайджана с вечера 29 октября до второй половины дня 30 октября, а также с вечера 31 октября до утра 1 ноября ожидаются дожди, местами ливни, в горных районах снег. Возможно повышение уровня воды в реках, кратковременные паводки в реках Лянкяран-Астаринской зоны.
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