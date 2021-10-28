Полиция пресекла незаконные действия со стороны участников Отечественной войны

"Группа участников Отечественной войны проникла на территорию в зоне высоковольтной воздушной линии электропередачи ОАО "Азерэнержи" на окраине проспекта Зии Буниятова и попыталась проводить там незаконные строительные работы. Сотрудники полиции предотвратили эту попытку и после профилактической беседы их вывели с территории".

Об этом Day.Az сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), полковник полиции Эхсан Захидов.

Он отметил, что в знак протеста против этого предупреждения указанные лица попытались перекрыть проспект Зии Буниятова, на котором плотное движение транспорта. Сотрудники полиции предотвратили и эту попытку.

По его словам, сегодня в связи с указанными фактами эти лица были приглашены для проведения расследования и профилактической беседы в 17-й отдел Наримановского районного управления полиции: "В отделе полиции они подняли шум и совершили действия, не подобающие участникам войны, постарались привлечь к себе внимание окружающих, стали утверждать, что в отделе полиции их избили, против них применили физическую силу. Хотя в отделе полиции против них не применили физическую силу и даже не говорили с ними в повышенном тоне".