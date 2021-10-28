Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 49 294 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 35 859, вторую дозу получили 13 435 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9 518 912, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 154 936, вторую дозу получили 4 363 976 человек.