"Азеригаз" о причине замены smart-счетчиков

Газовые счетчики, используемые населением, раз в 5 лет должны проходить государственную проверку, сообщил в четверг Trend генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев, передает Day.Az.

"С этого года "Азеригаз" стал внедрять счетчики со smart-оборудованием. В ПО используются три вида: smart-счетчики, счетчики со smart-оборудованием и механические счетчики. Принцип работы у них одинаковый. С этого года мы устанавливаем на механических счетчиках специальные устройства. Однако в большинстве европейских стран уже отказались от smart-счетчиков, потому что там не принимают оплату за неиспользованный газ".

В заключение гендиректор ПО заявил, что механические счетчики дешевле smart-счетчиков, что означает экономию для бюджета страны.