В Медицинском университете 10 групп перешли на дистанционное обучение

В Азербайджанском медицинском университете (АМУ) на дистанционное обучение перешли еще 5 групп.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщила руководитель пресс-службы вуза Гюнель Асланова.

"Ранее на дистанционное обучение перешли 5 групп. В настоящее время из-за выявления случаев заражения коронавирусом на дистанционное обучение переведены 10 групп", - отметила Г.Асланова.