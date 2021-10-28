https://news.day.az/society/1397071.html В Медицинском университете 10 групп перешли на дистанционное обучение
В Медицинском университете 10 групп перешли на дистанционное обучение
В Азербайджанском медицинском университете (АМУ) на дистанционное обучение перешли еще 5 групп.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщила руководитель пресс-службы вуза Гюнель Асланова.
"Ранее на дистанционное обучение перешли 5 групп. В настоящее время из-за выявления случаев заражения коронавирусом на дистанционное обучение переведены 10 групп", - отметила Г.Асланова.
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