"Азеригаз" ответил на обвинения в закачке воздуха в линию

В состав природного газа, подаваемого абонентам в Азербайджане, невозможно накачать воздух.

Об этом Trend сообщил генеральный директор производственного объединения "Азеригаз" Руслан Алиев, передает Day.Az.

Он отметил, что информация, которая распространяется об этом среди общественности, является ложной: "Случается, что после ремонта такое может произойти. При аварийном состоянии газ перекрывается, при открытии газа после ремонта воздух может оставаться в газовом приборе в течение определенного времени. Затем поток газа восстанавливается".