В Барде в многоквартирном доме произошел пожар
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В Барде произошел пожар в многоквартирном доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева, недалеко от здания районной исполнительной власти.

К тушению была привлечена пожарная бригада. Эвакуированы жильцы прилегающих зданий.