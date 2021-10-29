Оперштаб о возможности ужесточения карантина в Азербайджане

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что цифры будут увеличиваться как в Азербайджане, так и в других странах. Мы очень хотим, чтобы больше не было карантина в стране.

Как передает Day.Az, об этом в передаче "Nə baş verir?" на канале ARB24 заявил член оперативного штаба при Кабинете министров, заместитель председателя комитета здравоохранения Милли Меджлиса Рашад Махмудов.

"Есть вероятность, что когда мы столкнемся с новой волной в ближайшие месяц или два, цифры будут во много раз выше, чем мы думали. В соответствии с этим соответствующие органы власти имеют право проводить как брифинги, так и принимать новые решения. Мы можем воспользоваться этим правом, чтобы наше общество не подверглось еще большей опасности", - добавил зампред комитета.