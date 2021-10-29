В Азербайджане необходима вакцинация третьей дозой

Рост инфицирования коронавирусом в Азербайджане делает необходимой вакцинацию третьей дозой, сказал в пятницу Trend специалист - эксперт министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов, передает Day.Az.

По его мнению, третью дозу вакцины должны в первую очередь получить граждане в возрасте старше 50 лет, страдающие хроническими заболеваниями, а также те, кто входит в группу риска.

Инфекционист отметил, что действие вакцины со временем слабеет.

"Поэтому для укрепления иммунитета обязательно нужно вакцинироваться. Наступила осень, и уровень инфицирования растет. Штамм "дельта" коронавируса распространяется быстрее других его разновидностей. Третья доза укрепляет иммунитет, приобретенный после получения двух доз вакцины. Поэтому рекомендую гражданам вакцинироваться", - сказал Эйвазов.

Напомним, что вакцинация в Азербайджане началась 18 января. По состоянию на 28 октября, общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 518 812. При этом первую дозу препарата получили 5 154 936, вторую - 4 363 976 человек.