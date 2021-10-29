Вынесен приговор экс-главе ИВ Нефтчалы

Сегодня в Сабунчинском районном суде завершилось следствие по уголовному делу экс-главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева, его первого заместителя Вургуна Акперова, завотделом архитектуры и строительства Вугара Нагиева, заведующего райотделом образования Аждара Керимова, завотделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Анара Джафарова, главврача районной Центральной больницы Тельмана Захидова и других должностных лиц, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На процессе под председательством судьи Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Низами Гулиева обвиняемым лицам был зачитан приговор. Согласно приговору, экс-глава ИВ Нефтчалинского района Исмаил Велиев осужден на 10 лет лишения свободы.

Напомним, что на прошлом заседании суда прокурор попросил для Велиева наказания сроком на 11 лет лишения свободы, для Вугара Акперова - 10 лет, другого заместителя главы ИВ Гюльтекин Садыховой, завотделом архитектуры и строительства Вугара Нагиева и заведующего райотделом образования Аждара Керимова - 8,5 лет, завотделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Анара Джафарова и главврача районной Центральной больницы Тельмана Захидова - 9 лет лишения свободы для каждого.

Отметим, что Служба государственной безопасности (СГБ) 20 февраля провела спецоперацию в административном здании ИВ Нефтчалинского района, в ходе которой Исмаил Велиев был задержан в качестве подозреваемого по фактам злоупотребления должностными полномочиями, неоднократного получения взяток и присвоения средств в особо крупных размерах, а Вургун Акперов, Анар Джафаров, Вугар Нагиев и другие - по фактам получения и дачи взяток. Также были выявлены основания для подозрения в том, что глава районной Исполнительной власти Исмаил Велиев, злоупотребляя должностными полномочиями, под различными предлогами вымогал денежные средства у руководителей образовательных, медицинских и других местных государственных учреждений. Материалы следствия дают основания полагать, что лично Исмаил Велиев, первый заместитель главы ИВ Вургун Акперов и заведующий отделом архитектуры и строительства Вугар Нагиев с помощью подчиненных под различными предлогами вымогали денежные средства у лиц, занимающихся на территории района частным предпринимательством.

В ходе осмотра на основании решения суда рабочих кабинетов Исмаила Велиева, Вургуна Акперова, заместителя главы ИВ Гюльтакин Садыговой, заведующего отделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Анара Джафарова были обнаружены и изъяты лично составленные ими списки денежных средств, полученных у должностных лиц органов местной исполнительной власти и других местных государственных органов, а также крупная сумма денег, документы и прочие улики, представляющие важность для следствия. Также были выявлены основания для подозрения в том, что Исмаил Велиев обналичивал и присваивал часть государственных средств, выделенных на работы по строительству и ремонту, благоустройству, самовольно присвоил земельные участки на территории района, незаконным образом использовал их в личных целях, вел на этих территориях незаконные строительные работы, различными путями присваивал зарплатные банковские карты безработных и малообеспеченных граждан, которые в рамках государственной заботы были привлечены к общественным работам.