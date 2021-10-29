В Азербайджане хотят вакцинировать подростков
В Азербайджане рассматривается вопрос о снижении возраста граждан, подлежащих вакцинации от коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в пятницу председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Ахлиман Амирасланов на пленарном заседании парламента.
Он отметил, что какого-либо решения по этому вопросу пока не принято.
Отметим, что депутат Гудрат Гасангулиев также предложил снизить возраст граждан, подлежащих вакцинации. По его словам, уровень инфицирования коронавирусом в Азербайджане растет, и в связи с этим важно снизить возраст подлежащих вакцинации граждан.
В настоящее время в Азербайджане вакцину от коронавируса получают граждане в возрасте старше 18 лет. Для вакцинации подростков старше 12 лет необходимо письменное согласие обоих родителей.
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