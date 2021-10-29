https://news.day.az/society/1397340.html В Эстонии выпущены почтовые марки ко Дню Победы Азербайджана - ФОТО
В Эстонии выпущены почтовые марки ко Дню Победы Азербайджана - ФОТО
По инициативе посольства Азербайджана в Эстонии Государственная почтовая служба Эстонии (Omniva) выпустила почтовые марки по случаю 8 ноября - Дня Победы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, почтовые марки с надписью "8 ноября - День Победы. Карабах - это Азербайджан!" официально пущены в оборот в Эстонии.
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