В Эстонии выпущены почтовые марки ко Дню Победы Азербайджана

По инициативе посольства Азербайджана в Эстонии Государственная почтовая служба Эстонии (Omniva) выпустила почтовые марки по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, почтовые марки с надписью "8 ноября - День Победы. Карабах - это Азербайджан!" официально пущены в оборот в Эстонии.