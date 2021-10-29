Государство всегда оказывало нам поддержку - жители восстановленных в Агдаме домов

Агдамский район является одним из 11 городов и районов Азербайджана, которым был нанесен крупный ущерб в результате военных преступлений вооруженных сил Армении во время второй Карабахской войны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Здесь было разрушено 32 жилых дома, шесть нежилых объектов, повреждено более 1 750 зданий. По поручению Президента Ильхама Алиева в Агдаме было отремонтировано и восстановлено более 1 450 зданий. 27 домов были отстроены заново и переданы жильцам.

В настоящее время здесь завершается строительство пяти жилых домов, в 300 зданиях ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Жители Агдама, чьи дома были восстановлены или отстроены заново, выражают огромную признательность Азербайджанскому государству за проявленную о них заботу.

Отметим, что строительные и ремонтно-восстановительные работы в 11 городах и районах, пострадавших в результате агрессии вооруженных сил Армении, осуществляются под контролем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

На этих территориях нанесен ущерб более 13 тысячам строений. В настоящее время уже завершены строительные и ремонтно-восстановительные работы по более 11 750 жилым и нежилым объектам.

Представляем вниманию читателей видеорепортаж Карабахского бюро Trend о восстановительных работах.