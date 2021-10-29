В Баку проходит благотворительная ярмарка Zəfər

29 октября в Приморском национальном парке Баку открылась благотворительная ярмарка Zəfər.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, доходы от ярмарки на тему "По следам героев Карабаха" будут перечислены в Фонд YAŞAT для оказания поддержки членам семей шехидов и раненым участникам Отечественной войны.

Ярмарка, которая продлится до девятого ноября, уже привлекла внимание бакинцев и гостей азербайджанской столицы.