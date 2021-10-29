https://news.day.az/society/1397377.html В Баку проходит благотворительная ярмарка Zəfər - ФОТОРЕПОРТАЖ
В Баку проходит благотворительная ярмарка Zəfər - ФОТОРЕПОРТАЖ
29 октября в Приморском национальном парке Баку открылась благотворительная ярмарка Zəfər.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, доходы от ярмарки на тему "По следам героев Карабаха" будут перечислены в Фонд YAŞAT для оказания поддержки членам семей шехидов и раненым участникам Отечественной войны.
Ярмарка, которая продлится до девятого ноября, уже привлекла внимание бакинцев и гостей азербайджанской столицы.
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