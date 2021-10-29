В Азербайджане лекарства будут выписываться в электронной форме

"Идет процесс цифровизации обращения лекарственных средств в стране".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал руководитель департамента лекарственных средств и медикаментов TƏBIB Эльмин Гулиев в своем выступлении на тему "Лекарственная безопасность и фармаконадзор".

Э.Гулиев отметил, что возможно в ближайшее время после полного завершения цифровизации в стране будет внедрена система отслеживания лекарств.

"На следующем этапе в стране будет осуществлен переход на электронные рецепты, мы уже распрощаемся с бумажными рецептами. Лекарства будут выписываться в электронной форме, по ней же выдаваться в аптеках", - сказал он.