https://news.day.az/society/1397382.html В Азербайджане лекарства будут выписываться в электронной форме
В Азербайджане лекарства будут выписываться в электронной форме
"Идет процесс цифровизации обращения лекарственных средств в стране".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал руководитель департамента лекарственных средств и медикаментов TƏBIB Эльмин Гулиев в своем выступлении на тему "Лекарственная безопасность и фармаконадзор".
Э.Гулиев отметил, что возможно в ближайшее время после полного завершения цифровизации в стране будет внедрена система отслеживания лекарств.
"На следующем этапе в стране будет осуществлен переход на электронные рецепты, мы уже распрощаемся с бумажными рецептами. Лекарства будут выписываться в электронной форме, по ней же выдаваться в аптеках", - сказал он.
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