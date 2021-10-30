В Азербайджане ковид-ситуация более благоприятна чем в других странах

В настоящее время в мире наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19. Распространяется новая мутация дельта-штамма коронавируса АY.4.2, которая более заразна. В соседних странах ситуация в связи с COVID-19 резко ухудшается.

Об этом Day.Az сказал известный врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

По его словам, соседние с Азербайджаном страны также серьезно пострадали от новой мутации COVID-19.

"В России 28 октября было зарегистрировано 40 096 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель суточного приросла заболевших с начала пандемии. С 30 октября по 7 ноября в России будет введен локдаун. Правительство России пошло на закрытие магазинов, кинотеатров, фитнес-центров, салонов красоты и фактически всех предприятий услуг, за исключением аптек и продуктовых. В Турции резко возросло число летальных исходов от коронавируса. Ежедневная заболеваемость COVID-19 в Грузии превысила 4 тыс.человек. Суточный прирост смертности из-за коронавирусной инфекции нового типа в Иране за вчерашний день составил 159", - сообщил наш собеседник.

Как подчеркнул профессор, несмотря на определенный рост количества заболеваемости в Азербайджане, ситуация в связи с COVID-19 выглядит более благоприятной по сравнению с другими странами.

"Азербайджан - одна из первых стран на постсоветском пространстве, которая приняла своевременные и необходимые профилактические меры. Более половины населения вакцинировались первой дозой от коронавируса, полный этап вакцинации прошли 43 процента граждан нашей страны. Однако темпы вакцинации можно и нужно ускорять, так как в нынешней сложившейся тяжелой ситуации в мире - это единственное верное решение. Необходимо сделать бустерную, то есть третью дозу вакцины для повышения в организме людей уровня антител. Важно, чтобы люди соблюдали правила гигиены, сохраняли дистанцию и использовали маски в закрытых помещениях", - подытожил Адиль Гейбулла.