Неправильное лечение усугубляет состояние больных коронавирусом

Сегодня одной из основных причин осложнений у пациентов с коронавирусом, получающих амбулаторное лечение, является применение неправильных методов лечения.

Об этом сказал Trend азербайджанский врач-пульмонолог Асад Бейдуллаев, передает Day.Az.

По его словам, лица, перенесшие COVID-19 и не имеющие никакого отношения к медицине, делятся выписанными им рецептами с теми, кто болеет коронавирусом.

"Но то или иное лечение носит индивидуальный характер и не может быть эффективным для всех. Поэтому если раньше осложнения наблюдались у одного - двух из 10 больных коронавирусом, то сегодня - уже у пяти. Сейчас ситуация такова, что "экспертами по коронавирусу" стали парикмахеры, таксисты и так далее", - сказал Бейдуллаев.

По словам врача, второй причиной участившихся осложнений является то, что лечением COVID-19 начали заниматься врачи и медсестры, работающие в других сферах медицины.

"Естественно, в таких случаях мы сталкиваемся с осложнениями, потому что COVID-19 - серьезное заболевание. Время является очень важным фактором в медицине. Своевременно начатое лечение является самым эффективным", - сказал Бейдуллаев.

Он также рассказал о специфических особенностях последней волны коронавируса.

По словам врача, у каждой волны COVID-19 есть свои специфические симптомы.

"Во время предыдущей волны коронавируса у больных чаще встречались функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта. Наши наблюдения за последней волной показывают, что сейчас более распространены такие симптомы, как лихорадка, головные и мышечные боли", - сказал Бейдуллаев.