Оружие, использованное в 44-дневной Отечественной войне Азербайджана, экспонируется на ярмарке "Zəfər"

Оружие, представленное на ярмарке "Zəfər", было использовано азербайджанской армией во время 44-дневной Отечественной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам глава Фонда "YAŞAT" Эльвин Гусейнов на ярмарке "Zəfər".

Он отметил, что различные компании показывают здесь свою продукцию: "На ярмарке также был создан небольшой военный городок. Представленное здесь оружие азербайджанская армия использовала в ходе 44-дневной Отечественной войны при освобождении наших земель от оккупации".

Отметим, что с сегодняшнего дня на Приморском бульваре начала свою деятельность ярмарка "Zəfər", посвященная Победе Азербайджана. Доходы будут пожертвованы в Фонд "YAŞAT" для поддержки членов семей шехидов и раненых.

Ярмарка будет проходить с 29 октября по 9 ноября.