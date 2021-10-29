Задержан киберпреступник, укравший денежные средства с банковских карт граждан

Задержан киберпреступник, представлявшийся в виртуальном пространстве под никнеймом "Arsenics".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МВД Азербайджана.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства, было установлено, что несовершеннолетний житель столицы Ализамин Исламов (имя условное), используя различные методы киберпреступности, создал в социальной сети Instagram страницу под названием "bahici_falci_arzu". За 5 месяцев он получил данные карт около 300 обратившихся к нему граждан и перевел средства с этих счетов на открытые им электронные кошельки.

За это время Ализамин Исламов снял со счетов граждан около 100 тыс. манатов и обналичил их с помощью специальных программ.