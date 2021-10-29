https://news.day.az/society/1397492.html В Азербайджане за сутки выявлено 2 132 случая заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено 2 132 случая заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 2 132 случая заражения коронавирусом, 1 757 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
26 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 526 920 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 490 789 человек вылечились, 7 021 скончались, число активных больных - 29 110.
За прошедшие сутки проведено 11 753 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 169 788 тестов.
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