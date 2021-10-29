Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 49 044 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 35 556, вторую дозу получили 13 488 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9 567 956, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 190 492, вторую дозу получили 4 377 464 человека.