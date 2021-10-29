Кадры из села Даг Тумас Джебраильского района

Село Даг Тумас Джебраильского района - одно из наших населенных пунктов, стертых с лица земли армянами во время оккупации азербайджанских территорий.

Как передает Day.Az, региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ побывал в селе Даг Тумас и заснял на ленту факты об армянском вандализме. Село, расположенное в 39 километрах к западу от районного центра на юго-западном предгорье Карабахского хребта, похоже на естественную крепость, окруженную горами. Название села, прославленного своей историей и памятниками, связано с "Тумас Ата". Тумас Ата - древнее святилище, расположенное на высоком месте. Обезглавленный купол также имеет многовековую историю. А история расположенной на территории села пещеры, известной под названием Дворец великанов, еще более древняя, отмечается, что она может быть ровесницей Азыхской пещеры.

До оккупации население села, отличающегося своей плодородной землей и благоприятным климатом, занималось животноводством, зерноводством и виноградарством. По окраине дороги, ведущей в село, были заложены виноградные сады. В селе была средняя школа, библиотека, больница, трехарочный родник. Однако ни от села, ни от этих плантаций, садов, которые когда-то были в селе, сейчас не осталось ни следа. Армянские оккупанты, которые все разрушили в селе Даг Тумас, учинили здесь экологический террор. Все зеленые массивы уничтожены.

Отметим, что оккупированное в 1993 году село Даг Тумас было освобождено 23 октября 2020 года доблестной Азербайджанской армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.